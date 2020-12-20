Мадрид скорректировал ограничения на Рождество и Новый год

Как и многие другие регионы Испании, столичная автономия была вынуждена скорректировать первоначальный план на Рождество и Новый год. Из-за роста заболеваемости коронавирусом ограничительные меры будут строже, чем планировалось. Обновлённые правила опубликованы в субботу в Официальном вестнике сообщества Мадрида за подписью главы региона Исабель Диас Аюсо.

Закрытие границ

В 0:00 23 декабря автономное сообщество будет закрыто по периметру. И откроется только 6 января в 23:59. Въезжать и выезжать можно будет только по уважительной причине. Это поездки, связанные с состоянием здоровья, работой и образованием. Кроме того, будут пропускать людей, которые возвращаются к своему постоянному месту жительства. Можно перемещаться через границу для оказания помощи несовершеннолетним, лицам старше 65 лет и другим людям, которые в ней нуждаются. Также в виде исключения можно посещать финансовые и страховые учреждения, заправочные станции. Неотложные визиты в суд и другие административные учреждения также разрешены.

Можно навещать родственников. Но при этом следует помнить, что некоторые регионы (например, Валенсия) могут быть закрыты даже для родных и близких.

В каком составе встречать Новый год и Рождество?

Сначала Мадридское сообщество разрешило обеды и ужины на 10 человек (и не больше трёх совместно проживающих групп) в канун Рождества, на Рождество, Новый год и в День волхвов. Но из-за роста заболеваемости максимальное число участников семейных посиделок сократили до шести человек. И это с учётом несовершеннолетних. Кроме того, в одном месте могут собраться только две группы людей, живущих вместе.

Комендантский час

Комендантский час, введенный более месяца назад, сохраняется в Мадридском сообществе с 0:00 до 6:00 каждый день. Однако в ночь на 25 декабря и на 1 января он наступит на полтора часа позже (с 1:30 до 6:00). Это сделано для того, чтобы люди, празднующие в гостях, смогли спокойно вернуться домой.

Территориальные ограничения внутри автономии

Минздрав Мадрида ограничил передвижение в шести районах, где эпидемиологическая ситуация наиболее тревожная. Этими районами являются Ла-Моралеха, Санчинарро (район Орталеса), Андрес Мельядо (Чамбери), Хетафе Норте и Фелипе II и Алькальде Бартоломе Гонсалес в Мостолесе. Здесь действуют те же правила въезда и выезда, что и в случае региональной границы. То есть актуальны все вышеперечисленные исключения.

Запрет будет снят в праздничные дни (24, 25 и 31 декабря, а также 1 января), чтобы живущие в этих районах люди могли встретиться с друзьями и родственниками.

Работа магазинов, отелей и ресторанов

И магазины, и заведения общепита будут открыты. «Мы не планируем разрушать торговлю, закрывать гостиничный бизнес и влиять на экономику», - сказала глава Мадрида. В индустрии гостеприимства максимально допустимая вместимость составляет 50% в помещении и 75% на террасах. Барные стойки не работают. В магазинах и торговых центрах разрешена посещаемость не более 75%.

Театры и кино

И театры, и кинотеатры в праздники будут работать, но с ограниченной посещаемостью. В кинотеатрах, театрах и музеях максимальная вместимость составляет 75%. Вертепы, концерты и рождественские ярмарки работают на 50%.