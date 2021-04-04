Мадрид принимает новые меры по сдерживанию пандемии коронавируса

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Глава Департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид Элена Андрадас объявила о закрытии еще нескольких районов и муниципалитетов в регионе из-за коронавируса. Новые ограничения связаны с растущей заболеваемостью COVID-19, которая в отличном регионе достигла уже 350 случав на 100 тысяч жителей.
Так, ограничен въезд и выезд из зон в Лас-Маргаритас в Хетафе, Сан-Фернандо-де-Энарес, Вильявисиоса де Одон. Также закрыты столичные районы Аламеда-де-Осуна (Барахас), Лас-Рехас (Сан-Блас-Канильехас) и Чопера (Аргансуэла). Кроме того, ограничена мобильность в муниципалитетах Ла Кабрера, Моралсарсаль и Кольменарехо.
Новые и уже действовавшие ограничения затронут почти 324 000 человек, что составляет 4,9% от общего числа жителей автономии. Они вступят в силу в понедельник и будут действовать до 19 апреля.
До 12 апреля сохраняется запрет на въезд и выезд из следующих районов и населенных пунктов: Валле-де-ла-Олива (Махадаонда); Нуньес Моргадо (район Чамартин), Вирхен-де-Бегонья (район Фуэнкарраль-Эль-Пардо), Викальваро-Артильерос и Вальдебернардо (оба в районе Викальваро); в муниципалитетах Навасеррада, Паракуэльос-де-Харама, Вильянуэва-де-ла-Каньяда, Навас-дель-Рей, Сантос-де-ла-Хумоса, Торрехон-де-Веласко и Чапинерия.
На территории всего автономного сообщества сохраняется запрет на массовые собрания, комендантский час с 23:00 до 6:00. Рестораны и бары работают до 23:00 (на вход — до 22:00).