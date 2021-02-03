Мадрид и Барселона — в числе удобных городов Европы для владельцев домашних животных

Последние новости Испании на русском языке
В топ-10 городов Европы, где комфортнее всего живётся владельцам домашних животных, вошли сразу два представителя Испании — Мадрид и Барселона. Рейтинг Pet-Friendly Cities публикует портал money.co.uk. Он учитывает возможность перемещаться с животными в общественном транспорте, останавливается в отелях и квартирах, получать квалифицированную ветеринарную помощь, гулять в парках и т.д.
Лондон признан «самым дружественным по отношению к домашним животным городом» в Европе. В британской столице есть 164 парков, 172 гостиницы для собак, 240 заведений, оказывающих услуги по уходу на домашними питомцами. На втором месте Париж. На третьем — Рим.
Мадрид занимает в рейтинге четвёртое место, благодаря климату, обилию зоомагазинов и высокому уровню различных сервисов.
Барселона находится на шестой строчке рейтинга. В каталонской столице много парков, подходящих для прогулок с собакой.
Кстати, европейским городом с наилучшей инфраструктурой для прогулок признан Санкт-Петербург (166 зелёных зон).
Кроме того, исследование определило самое популярное домашнее животное. Это кошки (в Европе насчитывается почти 70 млн домашних кошек). Собак европейцы тоже любят. Только в Испании насчитывается 4,7 млн домашних собак. Но в Польше - больше (7,3 млн).