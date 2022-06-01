Лучшая в Испании доставка пиццы находится на Канарах

Последние новости Испании на русском языке
Компания Just Eat, которая специализируется на онлайн-заказах и доставке еды, регулярно проводит исследования и выбирает лучшие заведения.
Компания Just Eat, которая специализируется на онлайн-заказах и доставке еды, регулярно проводит исследования и выбирает лучшие заведения.По последним данным, лучшей пиццерией в Испании признана Lacandella, которая находится в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Маргарита - 7,90 евро).
А пиццерия Home Pizza (Кастельдефельс, Каталония) заняла первое место в номинации «Лучший ресторан Испании».
Лучшую азиатскую кухню предлагает ресторан Bao Bun Street в Санта-Крус-де-Тенерифе.
Напомним, Канары сейчас становятся одним из лучших мест для цифровых кочевников. Быстрый интернет, доступное жильё и вкусная пицца.