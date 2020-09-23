Локдаун помог: в Мадриде улучшилась ситуация с коронавирусом

Ситуация с ковидом в Мадриде улучшилась. Столичные власти рапортуют, что введённые ограничения помогли. «Заболеваемость в Мадридском сообществе идёт на спад, и похоже, эта тенденция усиливается», - сказала генеральный директор Департамента общественного здравоохранения Мадрида Элена Андрадас во вторник на пресс-конференции.
В 45 из 46 проблемных зон, где были ужесточены изоляционные меры, число заболевших коронавирусом на каждые 100 тысяч жителей снизилось. Причём значительно. Исключением стала только Парла (заболеваемость чуть выросла). Это хорошо видно по таблице, обнародованной автономным сообществом Мадрид. В ней представлена заболеваемость по состоянию на 4 октября и 27 сентября.
За последние 15 дней, на протяжении которых в столичном регионе действуют ограничения, число положительных тестов на коронавирус упало на 42%. За неделю с 14 по 20 сентября было выявлено 28 969 заболевших, а за неделю с 28 сентября по 4 октября — 16 770.
Число госпитализированных пациентов также упало за последнюю неделю. В настоящее время общее число пациентов, госпитализированных с Covid-19 в регионе, составляет 3389 (2900 обычных и 489 в отделениях интенсивной терапии). Для сравнения: 27 сентября было 3792 поступивших пациентов (3326 обычных и 466 в отделениях интенсивной терапии).Темы: Общество Мадрид