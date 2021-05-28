Латиноамериканские банды в Испании молодеют, ими руководят подростки

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Уличные банды, сформированные выходцами из стран Латинской Америки, — типичное явление для испанских городов. Многие из них отличаются жестокостью, а руководят ими часто подростки. В последнее время преступные группировки заметно помолодели, рассказали изданию 20minutos источники в правоохранительных органах. А для перевозки оружия начали использовать девочек…
Во главе этих банд часто можно встретить молодых людей, которым еще не исполнилось и 14 лет. «Молодые люди и в 12, и в 13 лет занимают высокие посты в этих организациях. Мы сталкиваемся с проблемой, что они не подлежат привлечению к ответственности с юридической точки зрения», - говорят источники в полиции. «Это явление особенно характерно для Мадрида, но оно также встречается в других крупных городах, таких как Барселона и Сарагоса», - отмечают в правоохранительных органах.
В Мадриде работает общественный центр, который помогает молодым людям завязать с преступным прошлым и выйти из банды. Там подтверждают тенденцию к вербовке все более юных членов преступных группировок. «Для них это имеет преимущества с юридической точки зрения. Они даже используют девочек для перевозки оружия, потому их сложно в чем-то заподозрить. Они постоянно меняют свои методы работы», - подчеркивает представитель организации Альберто Диас. По его словам, главным инструментом вербовки становятся социальные сети.
«Лето будет жарким», - предупреждает он.