Латиноамериканцы пытаются нелегально попасть из России в Европу

За прошедшие две недели пограничники Ленинградской области зафиксировали ажиотаж среди латиноамериканцев, которые пытаются нелегально прорваться в Европу. Об этом сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ.
Как сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс», по данным погрануправления, с 10 ноября в пограничной зоне вблизи Выборга были выявлены более десяти приезжих из Латинской Америки, которые законно приехали в Россию с туристической целью, однако готовились нелегально пересечь российско-финскую границу. Некоторых иностранцев ранее уже задерживали за попытки нелегально попасть в страны Евросоюза в обход пунктов пропуска, отметили в пресс-службе. Также среди них есть те, кто нарушил режим пребывания в России.
Латиноамериканцев привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в пограничной зоне, четверым из них также назначили штраф более 20 тыс. руб. с дальнейшим выдворением из страны за нарушение режима пребывания в России, указали в погрануправлении.
По данным ведомства, в ноябре число желающих незаконно попасть в Европу через пограничную зону в Ленинградской области составило более 250 человек, причем 230 из них — иностранцы.
Накануне «Фонтанка» писала, что некоторые приезжие из стран Латинской Америки — женщина и двое мужчин, 32, 30 и 27 лет, пытались пересечь российско-финскую границу несколько раз с перерывом в два дня. Во второй раз они попытались скрыться в лесу, но были задержаны пограничным нарядом. После этого Выборгский городской суд оштрафовал иностранцев и постановил принудительно выдворить их за пределы страны.Темы: Общество В мире