Кто рискует потерять работу из-за коронавируса?

В Европе из-за пандемии коронавируса работу чаще всего теряют женщины и молодёжь.
Как сообщает Euronews, в августе потерявших работу граждан Евросоюза в возрасте до 25 лет стало на 64 тыс больше, чем в июле.
Безработица в Европе росла пятый месяц подряд на фоне опасений, что обширные программы государственной поддержки не смогут удержать на плаву многие предприятия, пострадавшие от ограничений, связанных с пандемией. В августе уровень незанятости в ЕС достиг 7,4% трудоспособного населения, - это более 15,603 млн безработных мужчин и женщин. По сравнению с июлем их число увеличилось на 238 тыс в ЕС и на 251 тыс в зоне евро.
Уровень незанятости среди женщин в ЕС вырос с 7,5% в июле до 7,6% в августе. У мужчин показатель не изменился - 7,1%.
Экономисты ожидают дальнейшего роста безработицы в в ЕС ближайшие месяцы по мере истечения срока действия программ поддержки заработной платы. Между тем всплеск распространения инфекции во многих странах вынудил вновь ужесточить ограничения и рассматривать возможность расширения их в будущем.
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