Коронавирус в Испании: более 72 тысяч заболевших и 5 690 умерших

Вирус CIVID-19 диагностирован у 72 248 человек в Испании. Скончались 5 690 пациентов, в основном пожилых. Число выписанных из больниц превысило 12 285. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Главные очаги распространения инфекции сосредоточены в автономных сообществах Мадрид, Каталония, Страна Басков и Кастилия-ла-Манча. Также вызывает обеспокоенность эпидемиологическая ситуация в Кастилии-и-Леоне, Наварре, ла-Риохе, Мурсии и Андалусии.
Испания занимает второе место в мире по числу жертв коронавируса (после Италии). В стране до 11 апреля введён режим повышенной готовности. С 30 марта представители всех профессий, чья деятельность не является жизненно необходимой, должны оставаться дома.
В Меир от коронавируса уже скончались более 28 тысяч человек. А число заболевших COVID-19 превысило 600 тысяч.Темы: Общество