Коронавирус в Испании: более 1200 заражённых и почти 30 погибших

Число официально подтверждённых носителей коронавируса в Испании за день удвоилось и составило 1204 человека. Это статистика на вечер понедельника. Каждый день в 18:00 по местному времени Министерство здравоохранения Испании озвучивает обновленные данные о числе заболевших. Сейчас страна занимает седьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом.
Скончались, как минимум, 29 человек. В Мадриде от covid-19 погибли 17 человек. В Каталонии — трое, столько же — в Алаве. В Сарагосе и Бискайе умерли по два человека. В Гипускоа и Валенсии — по одному.
Власти Мадрида решили со среды на 15 дней закрыть все образовательные учреждения в регионе, включая школы. Уже сегодня закрыты все школы в Витории.
Распространённость коронавируса в Испании по автономным сообществам выглядит следующим образом.
Между тем, из-за быстрого распространения коронавируса президент Сальвадора подписал указ о запрете на въезд в страну из Испании.Темы: Общество