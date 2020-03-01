Коронавирус в Испании: 58 заболевших, трое — в тяжёлом состоянии

Число выявленных случаев коронавируса в Испании выросло в субботу до 58. Вирус распространился на автономные сообщества, где до этого не было зафиксировано ни одного случая.
Только за один день в Испании подтвердили 18 новых случаев заражения. По состоянию на субботу коронавирус в Испании был выявлен в следующих регионах: Валенсии (15 заболевших), Мадриде (10 человек), на Канарских островах (7 заболевших), в Андалусии (10 больных), Каталонии (6 человек), Стране Басков (3 пациента), Катилии-и-Леоне (2 человека), на Балеарских островах (2 человека) и по одному в Наварре, Астурии и Кантабрии. В последние трёх регионах коронавирус проявил себя впервые.
Три человека находятся в тяжёлом состоянии. Это двое мужчин в возрасте 66 и 77 лет. Сообщается, что они заразились на территории Испании, так как никуда не уезжали. И 39-летняя женщина вернувшаяся из Бельгии. И этот случай озадачил медиков. Они не могут объяснить тяжёлое протекание вируса, так как это молодая женщина, которая не страдает хроническими заболеваниями.Темы: Общество