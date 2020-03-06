Коронавирус в Испании: 4 погибших и 280 заражённых

Первой жертвой вируса COVID-19 стал 69-летний мужчина в Валенсии. Смерть наступила ещё три недели назад. Он умер от тяжёлой формы пневмонии. Но только на этой неделе результаты вскрытия и проведённые анализы показали, что причиной смерти стал коронавирус. Им пенсионер заразился в Непале, откуда вернулся незадолго до госпитализации. Следующей жертвой коронавируса стал 88-летний житель Бильбао. В среду ему подтвердили диагноз и в тот же день он скончался. А в четверг стало известно, что в мадридском госпитале Грегорио Мараньон умерла 99-летняя женщина. Она страдала другими заболеваниями и ушла из жизни 3 марта. Но сейчас выяснилось, что причиной смерти стал именно коронавирус. Четвёртой жертвой Covid-19 стала пенсионерка из дома престарелых в Вальдеморо (Мадрид). В этом же доме престарелых диагноз подтверждён ещё у 20 человек.