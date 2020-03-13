Коронавирус в Испании: 3000 заразившихся и 85 погибших

Министерство здравоохранения обновило данные о числе заразившихся коронавирусом в Испании: более 3 тысяч человек. Скончались 85 пациентов.
При этом почти половина — 1400 — случаев заражения зафиксирована в Мадриде. В столичном регионе отменены занятия в школах и вузах. Местных жителей просят отказаться от поездок в другие регионы Испании.
Тревожная ситуация складывается также в Стране Басков (почти 350 заражённых), Каталонии (260 случаев) и Ла-Риохе (205 больных).
Между тем уже вылечились от коронавируса и были выписаны из больниц 189 человек.Темы: Общество