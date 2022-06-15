Королю Испании пока не грозит лишение неприкосновенности 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Europa Press, проект был представлен неделю назад Баскской националистической партией. Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса и оппозиционная Народная партия не поддержали инициативу. Юристы парламента ранее уточнили, что такого рода вопросы могут решаться путем конституционной реформы.

В статье 56.3 испанской конституции говорится, что "личность короля неприкосновенна, он не подлежит ответственности". Ранее премьер Испании уже не исключал возможность внесения изменений в основной закон страны, чтобы ограничить неприкосновенность монарха.

Данный вопрос приобрел актуальность в Испании на фоне скандала, в который оказался вовлечен Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году. Именно с отцом нынешнего короля Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Хотя Хуану Карлосу I не было предъявлено никаких обвинений, в стране велось несколько расследований, которые имели отношение к его деятельности.