Королю Испании пока не грозит лишение неприкосновенности 

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Президиум Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказался рассматривать законопроект, направленный на ограничение неприкосновенности короля.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Europa Press, проект был представлен неделю назад Баскской националистической партией. Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса и оппозиционная Народная партия не поддержали инициативу. Юристы парламента ранее уточнили, что такого рода вопросы могут решаться путем конституционной реформы.
В статье 56.3 испанской конституции говорится, что "личность короля неприкосновенна, он не подлежит ответственности". Ранее премьер Испании уже не исключал возможность внесения изменений в основной закон страны, чтобы ограничить неприкосновенность монарха.
Данный вопрос приобрел актуальность в Испании на фоне скандала, в который оказался вовлечен Хуан Карлос I, отрекшийся от престола в 2014 году. Именно с отцом нынешнего короля Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Хотя Хуану Карлосу I не было предъявлено никаких обвинений, в стране велось несколько расследований, которые имели отношение к его деятельности.