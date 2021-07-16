Королева Испании и её дочь привились от коронавируса

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Королева Испании Летисия в пятницу привилась от коронавируса в Мадриде. Вместе с ней вакцину получила одна из её дочерей — принцесса Леонор.
Донье Летисии 48 лет, а Леонор исполнится 16 в октябре. По правилам вакцинации, которые действуют сейчас в Испании, подростки младше 16 лет могут получить вакцину, если они планируют уехать за границу на учёбу. А Леонор в августе отправится в Великобританию, где будет учиться по программе бакалавриата в UWC Atlantic College в Уэльсе. Обучение стоит 67 000 фунтов стерлингов. Оно будет оплачено из семейного бюджета.
Король Испании Фелипе привился от COVID-19 ещё в мае.