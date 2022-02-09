Король Испании заболел коронавирусом

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Король Испании Фелипе VI сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом говорится в сообщении, распространённом королевским дворцом.
Ранее король почувствовал характерные для ковида симптомы, но в лёгкой форме. Диагноз подтвердился. В сообщении подчёркивается, что сейчас монарх чувствует себя хорошо.
Однако ему пришлось отменить все мероприятия на ближайшие семь дней и уйти на самоизоляцию. Впрочем, пока Фелипе планирует работать удалённо из своей резиденции.
У королевы Летисии и инфанты Софии пока нет никаких признаков болезни.
Известно, что король 29 мая привился первой дозой вакцины от коронавируса. Прививался ли он во второй раз, неизвестно.