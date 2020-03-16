Король Испании отказался от наследства и оставил без финансирования своего отца

Король Испании Фелипе решил отказаться от наследства и лишить своего отца Хуана Карлоса бюджетного финансирования. Об этом говорится в сообщении Королевского дома.
Решение Фелипе последовало за новостями в швейцарской прессе о том, что прокуратура расследует происхождение 65 млн евро, которые Хуан Карлос якобы передал своей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. Эти деньги, по данным следствия, были частью суммы, оказавшейся в швейцарском банке в 2012 году. Туда их перевели люди из окружения саудовского короля за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями по строительству железной дороги между Меккой и Мединой. А британские СМИ пишут, что Фелипе является бенефициаром офшорной компании Lucum, которая хранит 65 млн евро "саудовских денег".
В Королевском доме утверждают, что Фелипе не знал, что он бенефициар. А когда узнал в 2019 году, сразу официально отказался им быть.
В опубликованном сообщении Королевского дома говорится, что Фелипе решил "отказаться от наследства дона Хуана Карлоса, которое ему может причитаться, равно как и любых активов, инвестиций или финансовых структур, чье происхождение, характеристики или цели могут не соответствовать закону или критериям… его институционной деятельности". Кроме того, Хуан Карлос теперь не будет получать средства, которые ему предусмотрены бюджетом.Темы: Общество Король Фелипе Хуан Карлос I