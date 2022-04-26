Король Испании обнародовал данные о своих сбережениях: 2,5 млн евро

Последние новости Испании на русском языке
Король Испании Фелипе владеет состоянием на общую сумму 2,573 миллиона евро, сообщает Королевский Дом.
На банковских счетах монарха лежат сбережения на сумму 2,268 миллиона евро. Остальное состояние короля — это предметы искусства, антиквариат и драгоценности. Никакими объектами недвижимости, судя по этим данным, Фелипе не владеет.
Решение короля раскрыть данные о своём состоянии стало беспрецедентным для Испании. В Королевском Доме объяснили этот шаг желанием продемонстрировать «прозрачность» и «стать образцом» для других.