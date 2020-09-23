Король Испании Фелипе VI выступил с традиционным рождественским обращением

Ситуация в Каталонии стала одной из центральных тем традиционного рождественского обращения короля Испании Фелипе VI, сообщает газета 20 Minutos. В своей десятиминутной речи, трансляция которой велась из Зала аудиенций мадридского дворца Сарсуэла, монарх отметил, что «на сегодняшний день Испания являет собой зрелую демократию, где каждый гражданин может думать и свободно защищать свои мнения и идеи, но не может навязывать их и ставить выше прав остальных». Король призвал жителей страны к «соблюдению и сохранению ценностей социального и демократического правового государства», так как нарушение его базовых принципов «вредит комфортному сосуществованию, а затем и вовсе делает его невозможным».