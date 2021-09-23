Король и королева Испании прибыли на остров Пальма

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Король Испании Фелипе и королева Летисия прибыли на канарский остров Пальма, где с воскресенья извергается вулкан.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, Фелипе и Летисия встретились с местными жителями, которых эвакуировали в безопасные районы, и побеседовали с некоторыми из них. При этом пенсионер, к которому подошёл король, не узнал его, пока тот не приспустил маску.
Вместе с королем и королевой на остров прилетел председатель правительства Педро Санчес.