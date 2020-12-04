Каждый третий испанец готов привиться от коронавируса хоть сейчас

Подавляющее большинство испанцев не собираются торопиться с прививкой от коронавируса. По данным опроса Центра социологических исследований (CIS), только 32,5% жителей страны готовы к вакцинации сразу, как только она станет доступной. 55,2% планируют выждать какое-то время. А 8,4% заявили, что не станут прививаться никогда и ни при каких обстоятельствах.
При этом почти 60% респондентов признались, что пойдут на вакцинацию сразу, как только возникнет риск заражения для их близких. Что касается степени информированности, то 82% утверждают, что следят за новостями и в курсе последних медицинских разработок.
Семь из десяти опрошенных признались, что с наступлением пандемии они начали испытывать беспокойство. И абсолютное большинство респондентов (почти 80%) одобряют штрафы за несоблюдение ограничительных мер, введённых властями Испании. Остальные считают, что достаточно положиться на ответственность граждан.
Менее месяца назад аналогичный опрос провела компания Ipsos. По его результатам, 64% испанцев готовы были привиться, как только вакцина станет доступной.Темы: Общество