Каждый тратить испанец планирует купить элекотрокар

О покупке электрического автомобиля задумываются 34% жителей Испании, рассчитывая при этом на помощь государства. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные порталом Carwow, специализирующемся на продаже машин онлайн.
При этом только 39,2% опрошенных знакомы с деталями государственной программы. «Если информационные кампании будут усилены и получение помощи будет упрощено, спрос на электрические автомобили вырастет значительно за короткое время», - считает генеральный директор Carwow Боржа Бадиола.
Испанцы, желающие пересесть в электрокар, руководствуются прежде всего стремлением сэкономить на бензине и сберечь природу. Кроме того, их ждут различные бонусы и скидки от правительства. Например, налоговые льготы.Темы: Общество Бизнес