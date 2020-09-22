Каждый месяц в Испании совершает самоубийство один сотрудник Гражданской гвардии

Ассоциация агентов Гражданской гвардии обнародовала исследование, приуроченное ко Всемирному дню предотвращения самоубийств.
Статистика говорит о том, что в Испании каждые 26 дней сводит счёты с жизнью один агент Гражданской гвардии. Это чаще, чем в какой-либо другой государственной структуре, отмечают в ассоциации и требуют срочно принять меры. Прежде всего, необходимо наладить эффективную работу психологической поддержки агентов.
В Гражданской гвардии критикуют бездействие властей и главы правительства Педро Санчеса, в частности. Ему припомнили слова, произнесённые во время выступления перед Сенатом, в которых премьер выразил своё соболезнование в связи с самоубийством, совершённым баскским террористом в тюрьме. «У нас и месяца не проходит, чтобы кто-то не покончил с собой», - говорят в Гражданской гвардии.Темы: Общество