Казахстан и ещё четыре страны закрыли границы для пассажиров из Испании

Уже пять стран запретили въезд из Испании в связи с коронавирусом. Это Иордания, Вьетнам, Сальвадор, Саудовская Аравия и Казахстан.
Ряд других стран и отдельных городов ввёл обязательный карантин для приезжих из Испании. К ним относится и Москва. Как ранее сообщала Noticia.ru, на протяжении 14 дней необходимо сидеть дома, не ходить на работу и учёбу.
По последним данным, в Испании насчитывается более 2 тысяч человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Погибли 48 человек.Темы: Общество В мире