Каталонский муниципалитет объявил короля Испании персоной нон грата

Последние новости Испании на русском языке
Каталонский муниципалитет Сан-Кугат-дель-Вальес объявил короля Испании Фелипе персоной нон грата. Решение приняли на пленуме городского совета. Местные депутаты считают, что монархия не имеет ничего общего с демократией и выступает "наследницей франкистского режима".
Инициативу поддержали представители трех партий, выступающих за независимость Каталонии, партия "Граждане" и социалисты проголосовали против, "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) воздержались, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Депутаты партий "Вместе за Сан-Кугат" и "Кандидатура народного единства", в частности, заявили, что монархия как антидемократический институт, базирующийся на наследственном праве, выступает "наследницей франкистского режима".
"Мы не можем объявить персоной нон грата конкретного человека. Если бы речь шла об институте, мы бы это сделали", - объяснила решение воздержаться глава местного отделения ERC Жемма Аристой, которая тем не менее подвергла критике "коррупцию Бурбонов".
В итоге усилиями сторонников независимости Сан-Кугат-дель-Вальес был объявлен республиканским и антимонархическим городом.