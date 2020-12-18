Каталония ужесточает ограничения до 11 января

Правительство Каталонии объявило в пятницу об ужесточении ограничений для противостояния пандемии. Новые правила вступают в силу 21 декабря и продлятся до 11 января. Некоторые исключения предусмотрены для Нового года и Рождества. Об этом сообщил глава Женералитета Пере Арагонес.

Будет ограничено передвижение в пределах региона. Внутри комарки (район, объединяющий несколько муниципалитетов) можно свободно передвигаться, но помните, что комендантский час действует с 22:00 до 6:00. В рождественскую и новогоднюю ночь - с 1:00. А 5 января - с 23:00. Покидать пределы комарки можно в исключительных случаях. Например, если семья хочет отправиться в свой загородный дом или отель. Но и в этом случае нужно, чтобы это была группа людей, которые постоянно живут вместе.

За пределы Каталонии можно выезжать, чтобы навестить своих родственников. Но, например, в Валенсию съездить не получиться — там автономное сообщество закрыли по периметру до 15 января, запретив въезжать и выезжать из региона всем, кроме тех, кто возвращается к себе домой.

Бары в Каталонии будут работать только с 7:30 до 9:30 и с 13:00 до 15:30.

Что касается работы спортивных площадок и спортзалов, то, как и сейчас, максимальная заполненность уличных локаций ограничена 50%, а закрытых залов — 30%. И в помещении нужно обязательно быть в маске (кроме бассейна).

Магазины и торговые центры могут работать только на 30% от своей проходимости и только при наличии необходимой вентиляции. Но рестораны и спортзалы внутри торговых центров должны быть закрыты. «Вы можете сходить за покупками, но не чтобы провести там день», - прокомментировали в правительстве.

Культурно-массовые мероприятия разрешены, но посещаемость ограничена 50% (и не больше 500 человек, или 1000 при условии подходящего помещения).

Нельзя собираться группами больше шести человек. Но 24, 25, 26, 31 декабря и 6 января можно встретиться компанией из 10 человек. Но важно, чтобы это были максимум две группы людей, живущих вместе.

«Это не тот Новый год, который мы хотели, но он и не может быть другим», - прокомментировал Арагонес. Он напомнил, что в Каталонии ситуация с коронавирусом не может считаться стабильной, число заболевших по-прежнему растёт. «Нужно остановить ковид, чего бы это не стоило», - заявил глава региона.