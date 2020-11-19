Каталония откроет бары и рестораны с понедельника

Власти Каталонии смягчают меры, введённые для сдерживания пандемии, заявил в четверг заместитель председателя регионального правительства Меритель Будо.
С понедельника будут смогут возобновить свою работу рестораны и бары. Также откроются спортивные клубы, театры и кино. Они будут работать с ограниченной посещаемостью (до 50% вместимости, но не больше 500 человек сразу).
Что касается заведений общепита, то они будут работать со следующими ограничениями.
Это — первая фаза снятия ограничительных мер. Она продлится 15 дней. Дальнейшие смягчения возможны только в случае положительной эпидемиологической динамики.Темы: Общество Барселона