Каталония готовится к отмене комендантского часа с 9 мая

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Власти Каталонии обещают отменить комендантский час 9 мая, если статистика заболеваемости не ухудшится. Об этом сообщила представитель регионального правительства Маричель Будо.
«Мы готовимся к этому», - заявила она, напомнив, что подобные решения должны быть сначала одобрены Верховным судом Каталонии (TSJC).
9 мая в Испании истекает срок действия особого режима, введенного в связи с эпидемией коронавируса. Все это время в стране дейстсовал ночной коменданский час, продолжительность которого региональные власти устанавливали на свое усмотрение.