Карантин для пожилых людей в Европе может продлиться до конца года

Изоляцию для пожилых людей следует продлить до конца 2020 года, чтобы защитить их от коронавируса, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. К этому моменту уже может быть разработана вакцина против COVID-19. Об этом она заявила в интервью Bild.
«Без вакцины нам следует максимально ограничить контакты со стариками», - заявила она. Особенно это касается пенсионеров, живущих в домах престарелых, где вирус распространяется быстро. «Я знаю, что это тяжело, изоляция в тягость. Но это вопрос жизни и смерти. Нам надо быть дисциплинированными и терпеливыми», - призвала Урсула фон дер Ляйен.
«Дети и молодёжь смогут насладиться свободой передвижения в большей степени, чем старики и люди с хроническими заболеваниями», - отметила она. Глава Еврокомиссии выразила уверенность в том, что именно европейская лаборатория сможет найти вакцину от коронавируса и, по её прогнозам, произойдёт это к концу текущего года. «А чтобы гарантировать быструю вакцинацию, мы уже ведём переговоры с производителями», - добавила она.
В Испании от коронавируса и его последствий умерли 8500 пенсионеров в государственных и частных домах престарелых. Половина всех смертей зафиксирована в Мадриде — 4 250 жертв.Темы: Общество В мире