Кантабрия разрешила иностранцам без ВНЖ пользоваться государственной медицинской помощью

В автономном сообществе Кантабрия иностранцы, находящиеся на территории Испании без вида на жительство, с сегодняшнего дня смогут получать государственную медицинскую помощь так же, как и другие жители страны. Об этом сообщает информационное агентство EFE. Соответствующий указ опубликован в Официальном вестнике Кантабрии.

В автономном сообществе Кантабрия иностранцы, находящиеся на территории Испании без вида на жительство, с сегодняшнего дня смогут получать государственную медицинскую помощь так же, как и другие жители страны. Об этом сообщает информационное агентство EFE. Соответствующий указ опубликован в Официальном вестнике Кантабрии.Сначала иностранцам нужно будет предоставить некоторые документы для получения личного идентификационного номера. После этого они будут зарегистрированы в национальной и автономной системах здравоохранения.

Власти региона отмечают, что в последнее время в Кантабрию мигранты приезжают целыми семьями.

На фото — госпиталь в городе Торрелавега.