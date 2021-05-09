Какие ограничения действуют в Испании с 9 мая?

В Испании 9 мая истек срок действия особого режима, введенного из-за пандемии коронавируса. Автономные сообщества уже определились с дальнейшими ограничениями. Большинство из них отменили комендантский час, но власти четырех регионов его оставили, и теперь каждый пятый житель страны ночью не может выходить из дома. Все автономии отменили закрытие границ по периметру, кроме Балеарских островов. Продлены часы работы баров и ресторанов. Есть и другие послабления. Рассмотрим конкретно каждую автономию…