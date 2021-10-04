Как связаны сериал «Бумажный дом» и испанское пиво?

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Феномен испанского сериала «Бумажный дом» распространяется практически на все сферы жизни. Теперь он вдохновил испанских пивоваров на создание пенного напитка в стиле «Бумажного дома».
Известный производитель Estrella Galicia запустил производство более 85 миллионов бутылок пива с этикеткой, посвящённой сериалу. Причём продавать его будут не только в Испании, но ещё в 60 странах, в том числе в России. А также в Турции, Мексике, Марокко, Сингапуре. «В Estrella Galicia мы пережили успех сериала Netflix как свой собственный», - признался представитель компании Сантьяго Мигелес.
«Бумажный дом» (La casa de papel) — беспрецедентно успешный испанский сериал. Права на его международной показ купил Netflix, и там сериал стал одним из самых просматриваемых за всю историю площадки. Герои сериала объединяются в банду, которая ставит перед собой практически невыполнимые задачи — сначала похитить более 2 миллиардов евро из Королевского монетного двора, а затем ограбить Банк Испании. В 2021 году вышел уже пятый сезон «Бумажного дома».