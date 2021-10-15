Извержение вулкана ухудшило ситуацию с домашним насилием на острове Пальма

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В сентябре, когда на острове Пальма начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, было зафиксировано 72 жалобы о случаях домашнего насилия. Это почти в два раза больше, чем в сентябре прошлого года (39 обращений). В среднем же в месяц поступает 43 таких сигнала.
Социологи связывают этот всплеск домашнего насилия со стрессом, в состоянии которого оказались многие семьи на острове. «Любой социальный стресс и коллективная трагедия приводит к росту домашнего насилия. Так происходит всегда и везде», - говорит Кика Фумеро, возглавляющая Канарский институт равенства.
«И пандемия, и изоляция, к которым теперь добавилось извержение вулкана на острове, представляют собой драматические ситуации. Есть семьи, которые переживают трагедию, теряя все, и в этих обстоятельствах, если есть зарождающееся насилие, оно прорывается. А там, где оно уже существует, усиливается», - объясняет она.
«Не следует забывать, что на Канарских островах женщинам-жертвам требуется в среднем 11 лет и 9 месяцев, чтобы сообщить о них, поэтому те, кто обращается за помощью, уже находятся в опасности, их жизнь и жизнь их детей находятся в опасности», - подчеркнула Фумеро.