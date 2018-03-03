Исследование: испанцы стали разумнее тратить деньги

В 2017 году поведение испанского потребителя стало характеризоваться более разумным подходом. Консалтинговая компания Nielsen представила ежегодный доклад о поведении потребителей в Испании. Он говорит о том, что для жителей страны в последнее время свойственно экономить на базовых вещах, чтобы позже приобрести что-то более дорогое и качественное. С другой стороны, отмечается, что испанцы стали больше тратить в магазинах, в том числе на дорогие продукты, и чаще посещать бары и рестораны.