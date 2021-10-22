Испанскую компанию уличили в продаже вина с поддельными этикетками

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Испанская винодельческая компания могла ежегодно продавать от 8 млн до 10 млн бутылок вина с поддельными этикетками. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов Каталонии.
Предприятие располагается в провинции Таррагона, передает ТАСС. Отмечается, что расследование началось в июле 2021 года, после того как появились подозрения в том, что компания могла подделывать гарантийные знаки для бутылок и продавать их без соблюдения установленных требований.
Сотрудники полиции изъяли в ходе обысков 3,2 млн поддельных гарантийных знаков и приостановили поступление в оборот 750 тыс. бутылок вина. По версии каталонской полиции, с 2017 года компания ежегодно могла продавать от 8 млн до 10 млн бутылок этого вина. В отношении предприятия и его руководства начато расследование.
Как сообщает издание El Confidencial, речь идёт о винодельне Les Borges del Camp.