Испанскому журналисту удалось побеседовать с Хуаном Карлосом

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Испанский журналист Карлос Эррера отправился в Абу-Даби, где побеседовал с королём в изгнании Хуаном Карлосом.
Хуан Карлос заявил, что мечтает вернуться в Испанию, когда ему «позволят обстоятельства» и если это не будет подрывать авторитет его сына, короля Фелипе. Карлос Эррера рассказал, что Хуан Карлос находится в контакте с Фелипе, а также с самыми близкими друзьями. Он также читает испанские газеты, слушает радио и смотрит новостные передачи по телевизору, следя за обстановкой в стране. По словам журналиста, бывший король находится «в хорошей форме» для своего возраста, хотя немного похудел.
Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына Фелипе, покинул Испанию в августе 2020-го. Это совпало с публикацией материалов о предполагаемом уклонении бывшего короля от уплаты налогов.