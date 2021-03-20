Испанскому футбольному тренеру грозят 180 лет тюрьмы

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Прокуратура Малаги требует 180 лет тюрьмы для футбольного тренера, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, сообщает информационное агентство Europa Press.
По данным следствия, от действий тренера пострадали 30 несовершеннолетних. Кроме того, он распространял в Сети запрещённый контент и шантажировал своих жертв. Мужчина работал в различных спортивных организациях и тренировал подростков в возрасте от 12 до 16 лет.
Иногда он под видом девушки вступал в переписку со своими будущими жертвами в социальных сетях и выводил их на откровенный разговор и обмен фотографиями и видеозаписями, которыми впоследствии шантажировал. Требовал раскрыть личный пароль от аккаунтов в социальных сетях. В итоге он получал полную власть над подростком. Известно, что одну из своих жертв он шантажировал на протяжении четырех лет: с 10 до 14 лет.