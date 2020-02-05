Испанскому архитектору пришлось оправдываться за конструкции от бездомных

Архитектор Хоакин Торрес попытался отразить шквал критики, которую обрушили на него пользователи социальных сетей. Торрес распорядился установить специальные конструкции, которые мешают бездомным устроиться на ночлег у стен его офиса в Мадриде.
Торреса обвинили в жестокости. В своё оправдание архитектор заявил, что лично занимался помощью местным бездомным. И потратил на это «месяцы». «Мы им подыскивали убежище, давали еду и пытались договариваться о каком-то графике, но бесполезно», - написал он в своём аккаунте в Twitter.
Торрес - известный архитектор и у него большая клиентура среди состоятельных испанцев. Он объяснил появление металлических конструкций на фасаде своего офиса тем, что бездомные могут отпугнуть посетителей. И это особенно рассердило общественность. Однако архитектор утверждает, что он не в силах решить проблему всех бездомных Мадрида и что это — задача властей.
К тому же, отмечает Торрес, он не сразу поставил металлические штыри, а сначала попробовал «более мягкий вариант» в виде декоративной растительности. Но это не помогло.Темы: Общество