Испанского военного в отставке обвинили во ввозе улитки в Никарагуа

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Власти Никарагуа обвинили испанского военного в отставке в несанкционированном ввозе в страну улитки
Речь о гигантской африканской улитке, которая считается инвазивным видом. Единственное доказательство — эта фотография.
Испанец утверждает, что ничего никуда не ввозил, а фото вообще сделано в Испании, где таких улиток можно держать в качестве домашних животных. Он уверен, что таким образом власти Никарагуа хотят заткнуть ему рот — ведь он активно пишет о проблемах в этой стране.