Испанского банкира оштрафовали на 52 млн евро за контрабанду картины Пикассо

Испанский суд вынес приговор банкиру Хайме Ботину. Он оштрафован на 52,4 млн евро и приговорен к 18 месяцам тюрьмы за попытку вывезти из страны картину Пабло Пикассо «Голова молодой женщины».
При этом сама картина оценивается экспертами в 26,2 млн евро. В 2015 году Ботин на борту своей яхты привез картину на Корсику. Далее он попытался на самолете отправить ее в Швейцарию, где ее должны были купить. Однако таможня конфисковала картину, не найдя необходимых документов на вывоз. Позже полотно передали Испании.
Адвокаты Ботина собираются обжаловать приговор.Темы: Общество