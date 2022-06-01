Испанское религиозное братство оштрафовали за одетых голубей

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Власти Андалусии оштрафовали на 2001 евро (минимальный штраф для таких правонарушений) религиозное братство из муниципалитета Алькала-ла-Реаль.
Власти Андалусии оштрафовали на 2001 евро (минимальный штраф для таких правонарушений) религиозное братство из муниципалитета Алькала-ла-Реаль. Следуя традиции, верующие одели живых голубей в миниатюрные копии человеческих нарядов и устроили птичью процессию. Так они делают каждый год уже давно. Но на этот раз общественность возмутилась и заставила власти применить закон о защите животных.