Испанское кулинарное шоу оказалось в центре скандала из-за лобстера

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Власти Галисии проверят популярное кулинарное шоу MasterChef на соблюдение местных законов о рыболовстве.
В одном из последних выпусков во время приготовления лобстера выяснилось, что он с икрой. Это заметил местный житель, который инициировал в соцсетях дискуссию. Вылавливать лобстеров с икрой категорически запрещено. Если рыбакам попадается самка с икринками, её необходимо немедленно отпустить в море.
В правительстве Галисии отреагировали на гневные комментарии и запустили расследование, чтобы выяснить как запретный лобстер оказался в руках кулинаров. Власти призвали всех участников «маркетинговой цепочки» ответственно относиться к окружающей среде и соблюдать законы.
Между тем представители MasterChef заявили, что всегда используют в своих программах местные продукты, которые закупают в сети супермаркетов El Corte Inglés.