Испанских полицейских обвиняют в расизме и жестокости

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Семья 14-летнего подростка из Эфиопии, усыновленного испанцами, обвинила полицию в его жестком задержании, «несправедливом, насильственном и расистском».
Инцидент случился в парке в Кастрильоне (Астурия), где произошла стычка между подростками. Прибывшие на место происшествия полицейские скрутили 14-летнего темнокожего подростка. Однако, по словам очевидцев, он даже не принимал участие в драке. Агентам не понравилось, что у него не было удостоверения личности и он отказался добровольно сесть в полицейскую машину. Тогда его повалили на скамейку, ударили и прижали к шее дубинку.
Теперь мать подростка обвиняет полицейских в расизме, потому что он был единственным темнокожим во всем парке. И задержали именно его. Видео с его задержанием ей прислали пользователи Интернета.