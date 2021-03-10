Испанский вуз начал раздавать студенткам прокладки и тампоны

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Университет Виго стал первым вузом в Испании, в котором женщины могут получить доступ к бесплатным средствам личной гигиены, в частности, прокладкам и тампонам. Подсчитано, что среднестатистическая женщина тратит на эти товары около 6000 евро за свою жизнь.
Представитель вуза Агуеда Гомес говорит, что эта инициатива не зря появилась именно сейчас, во время пандемии коронавируса. Бюджет многих семей пошатнулся, а женщинам приходится тратить деньги не только на маски и гели для рук, но и на средства личной гигиены. Теперь, по её словам, эта несправедливость устранена. По крайней мере, в пределах университета.
Начиная с четверга, тампоны и прокладки будут доступны в женских туалетах во всех корпусах университета, включая кампусы. Пользоваться ими смогут как студентки, так и преподаватели.