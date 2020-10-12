Испанский священник случайно включил фильтры во время онлайн-мессы

Священник из испанского города Кальсада-де-Калатрава Хесус Гарсиа Соса решил идти в ногу со временем. В условиях пандемии он освоил интернет-трансляции и начал вести мессы онлайн через Facebook.
Во время последней службы он случайно включил функцию «фильтры», где можно выбрать различные маски, и предстал перед паствой с солнцезащитных очках и чёрной шляпе. Некоторые прихожане пытались обратить его внимание на эту оплошность, но священник довёл богослужение до конца в таком виде.
Как отмечает Cadena SER, молодая аудитория сразу поняла, что священник ошибся, а верующие постарше решили, что это плохая шутка.Темы: Общество