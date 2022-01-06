Испанский суд выпустил на свободу женщину, похитившую своих детей из-за вакцины

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Испанке, которая увезла своих детей, чтобы не вакцинировать их от коронавируса, предъявили обвинения в похищении.
При этом женщину выпустили на свободу, но запретили ей приближаться к сыновьям ближе, чем на 300 метров. Об этом сообщил адвокат отца мальчиков Хавьер Тоуседо агентству EFE.
Кристина Марискаль Копано похитила своих сыновей 12 и 14 лет, которые могли быть привиты по программе вакцинации подростков. Женщина была категорически против этого, а отец мальчиков настаивал на прививке. В результате мужчина почти месяц не видел своих детей.