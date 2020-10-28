Испанский суд прекратил расследование по делу о любовнице короля

Национальная судебная коллегия Испании решила прекратить расследование по делу, связанному с аудиозаписями, которые сделал бывший инспектор полиции Хосе Мануэль Вильарехо в ходе разговоров с предпринимателем Коринной Ларсен. Об этом говорится в распространенном в среду решении юридической инстанции.
Ларсен, как пишут местные СМИ, в прошлом была любовницей Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. Судья "согласился приостановить производство по делу и прекратить" расследование "предполагаемого заказа Коринны Ларсен" Вильарехо, который занимался записью разговоров с высокопоставленными политиками и бизнесменами. С 2017 года он находится в предварительном заключении. Судья счел, что нет "достаточных доказательств", которые свидетельствовали бы, что было совершено преступление. Об этом сообщает ТАСС. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9841439
По данным местных СМИ, предполагалось, что Ларсен могла попросить Вильарехо получить некоторые сведения о своей помощнице. Аудио были изъяты у Вильарехо в 2017 году. На этих записях Ларсен также рассказывает о существовании банковских счетов бывшего главы государства в Швейцарии.
3 августа стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.Темы: Общество Хуан Карлос I