Испанский сапожник рассказал, как ему удалось дожить до 112 лет

Последние новости Испании на русском языке
Житель Испании попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире и поделился своим секретом долголетия на сайте справочника. Сейчас ему 112 лет.
Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился 11 февраля 1909 года, однако позднее решил праздновать свой день рождения 8 февраля.
Всю жизнь он проработал сапожником, сделав себе имя на обуви, которую создавал для нужд армии. Он рассказал, что ему нравилось изготавливать обувь вручную, однако, когда он не был занят своим бизнесом, то играл за местную футбольную команду Puente Castro, учредителем которой он является. Также испанец болеет за испанский футбольный клуб из Леона "Культураль Леонеса" (Cultural Leonesa).
Сатурнино считает, что его преимущество – в невысоком росте (полтора метра), благодаря которому он избежал участия в Гражданской войне в Испании в 1936 году.
В 1933 году мужчина женился, и в семье родилось восемь детей – один сын и семеро дочерей.
Сегодня он счастливо живет с детьми, 14 внуками и 22 правнуками.
На вопрос, в чем же секрет долголетия, Сатурнино по-философски отвечает, что главное – спокойно жить и никого не обижать.
Источник: Sputnik