Испанский ресторан включил в счёт «сбор за ковид»

Один из ресторанов на острове Тенерифе не на шутку разозлил пользователей соцсетей, включив в счёт «сбор за ковид» в размере 1 евро.
Фотографию своего счёта выложил в Twitter пользователь @Rui_MeirelesFCP, сопроводив снимок комментарием: «Что вы об этом думаете? Вы согласны с этим или нет? Я вас слушаю». В счёт включены четыре стакана пива на 10,80 евро, а также «сбор за ковид» — 1 евро. В итоге сумма выросла до 11 евро 80 центов.
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что это «возмутительно» и «незаконно». А в потребительской организации FACUA посоветовали написать официальную жалобу, чтобы ресторан заставили отменить сбор.
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