Испанский официант повторно заболел коронавирусом

Официант из Бургоса стал первым испанцем, у которого повторно диагностировали COVID-19.
45-летний уроженец Барселоны Оскар несколько месяцев назад переболел коронавуирсом с достаточно острой форме. Тогда у него развилась пневмония и потребовалась госпитализация.
Сейчас Оскар опять заразился коронавирусом. Однако в этот раз болезнь протекает у него бессимптомно. По словам Оскара, он был крайне удивлён, когда увидел результаты анализов.
Ресторан, где работал Оскар, пришлось временно закрыть. Всем его работникам необходимо дважды сдать тесты на COVID-19. И только после того, как все анализы подтвердят отсутствие коронавируса, заведение сможет возобновить работу.
Случай Оскара уникальный, но очень показательный и важный для медиков, отмечают испанские СМИ.Темы: Общество